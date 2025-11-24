Неисправные тормоза и опасные маневры: в Челябинске автобусы совершили 200 нарушений

В Челябинске Госавтоинспекция проверила общественный транспорт. За четыре дня обнаружили более 200 нарушений, связанных с автобусами.
Как рассказали в городской ГАИ, самые частые нарушения — это неисправные или запрещенные к использованию автобусы (есть машины, у которых плохо работает тормозная система), отсутствие техосмотра, неиспользование ремней безопасности.
Кроме того, водители автобусов нередко совершают опасные маневры на дороге и не соблюдают правила парковки.
В список самых частотных проблем попали также отсутствие полиса ОСАГО и оставление водителем места ДТП.