Силы ПВО за неделю уничтожили над регионами России 570 беспилотников ВСУ

Силы противовоздушной обороны за неделю ликвидировали над территорией РФ 570 украинских беспилотников. Об этом в понедельник, 24 ноября, сообщило РИА Новости.
Больше всего БПЛА — 75 — было сбито в ночь на воскресенье, 23 ноября. В статье отмечается, что за прошедшую неделю дроны Вооруженных сил Украины 12 раз атаковали Брянскую область.
Около 10 взрывов прозвучало в городе Кстово Нижегородской области. По предварительным данным, силы противовоздушной обороны отражают атаку украинских беспилотников. Об этом 24 ноября сообщил Telegram-канал Shot. Официальной информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
Силы российской противовоздушной обороны ликвидировали 40 БПЛА Вооруженных сил Украины над территорией страны. Об этом 23 ноября сообщили в Министерстве обороны РФ.
В этот же день после падения сбитых беспилотников ВСУ на Шатурской ГРЭС загорелись трансформаторы. Пожар удалось оперативно локализовать.