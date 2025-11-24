Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО за неделю уничтожили над регионами России 570 беспилотников ВСУ

Силы противовоздушной обороны за неделю ликвидировали над территорией РФ 570 украинских беспилотников. Об этом в понедельник, 24 ноября, сообщило РИА Новости.

Силы противовоздушной обороны за неделю ликвидировали над территорией РФ 570 украинских беспилотников. Об этом в понедельник, 24 ноября, сообщило РИА Новости.

Больше всего БПЛА — 75 — было сбито в ночь на воскресенье, 23 ноября. В статье отмечается, что за прошедшую неделю дроны Вооруженных сил Украины 12 раз атаковали Брянскую область.

Около 10 взрывов прозвучало в городе Кстово Нижегородской области. По предварительным данным, силы противовоздушной обороны отражают атаку украинских беспилотников. Об этом 24 ноября сообщил Telegram-канал Shot. Официальной информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Силы российской противовоздушной обороны ликвидировали 40 БПЛА Вооруженных сил Украины над территорией страны. Об этом 23 ноября сообщили в Министерстве обороны РФ.

В этот же день после падения сбитых беспилотников ВСУ на Шатурской ГРЭС загорелись трансформаторы. Пожар удалось оперативно локализовать.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше