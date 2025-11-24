Готовил подражателя: всплыли новые детали в деле богородского маньяка

«Предполагаю, что человек психически нездоров. Потому что маньяки так безрассудно не действуют. Девушки, которые искали работу, не в вакууме жили. То есть была информация о том, куда они едут. Так себе маньяк. Я подозреваю, что у него какое-то помешательство возникло на этой почве. Сейчас ждем психолого-психиатрическую экспертизу. Возможно, он садист или психически нездоровый человек. Мы привыкли, что маньяк выслеживает жертву, вывозит, прячет, а этот у себя дома…» — отметил эксперт.