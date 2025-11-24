Готовил подражателя: всплыли новые детали в деле богородского маньяка

Трагедия, развернувшаяся в тихом подмосковном СНТ «Звезда», шокировала всю страну. В центре страшной истории — 46-летний Дмитрий Артамошин, обвиняемый в серии изнасилований и убийств молодых нянь.
Однако экспертное мнение ставит под сомнение привычный образ хладнокровного маньяка. Врач-психиатр Василий Шуров в беседе с aif.ru заявил, что обвиняемый, скорее всего, психически нездоров и действовал с поразительным безрассудством.
Хроника кошмара: как развивались события.
Начало этой мрачной истории положило исчезновение летом 2025 года. В июле в сети появилось объявление о поиске 19-летней жительницы Королева Дарьи (имя изменено).
Девушку долго искали, но тщетно. Спустя три месяца, в октябре, ситуация повторилась — бесследно пропала 25-летняя Ольга. Обеих жертв в последний раз видели в СНТ в Богородском округе, куда они пришли в ответ на объявление о работе няней.
Следствие удалось сдвинуть с мертвой точки только благодаря невероятной смелости и удаче третьей девушки. Именно она сумела сбежать от монстра и сообщила правоохранителям, что мужчина не только насиловал ее, но и склонял к употреблению наркотиков. Ее показания стали ключом к раскрытию чудовищных преступлений.
20 ноября был задержан 46-летний Дмитрий Артамошин, один из жителей СНТ «Звезда».
Как выяснилось, он один воспитывал 9-летнего сына. Его жена, которая, по предварительным данным, также подвергалась насилию, сумела сбежать от мужа весной этого года.
Летом, оставшись с ребенком наедине, Дмитрий начал активно подыскивать няню. Однако для молодых девушек, откликавшихся на его предложение, этот визит оборачивался кошмаром. Дарья и Ольга так и не найдены, а мужчине уже предъявлено официальное обвинение.
Маньяк или псих?
Общественность и СМИ быстро окрестили Дмитрия «богородским маньяком», однако специалист призывает не спешить с выводами. Врач-психиатр Василий Шуров считает, что обвиняемый не является маньяком в классическом понимании этого слова именно из-за своей безрассудности.
«Предполагаю, что человек психически нездоров. Потому что маньяки так безрассудно не действуют. Девушки, которые искали работу, не в вакууме жили. То есть была информация о том, куда они едут. Так себе маньяк. Я подозреваю, что у него какое-то помешательство возникло на этой почве. Сейчас ждем психолого-психиатрическую экспертизу. Возможно, он садист или психически нездоровый человек. Мы привыкли, что маньяк выслеживает жертву, вывозит, прячет, а этот у себя дома…» — отметил эксперт.
Преступления, совершенные «на своем пороге», без попыток замести следы, указывают на возможное тяжелое психическое расстройство, которое требует тщательной экспертной оценки.
Трагедия девятилетнего сына: какое будущее ждет ребенка.
По предварительной информации, мужчина не только издевался над своими жертвами на глазах у ребенка, но и поил сына неким «соком», вероятно, содержавшим наркотические вещества.
Психиатр Василий Шуров не дает оптимистичных прогнозов о будущем мальчика. Пережитая травма может иметь катастрофические последствия для его неокрепшей психики.
«Пичкать своего ребенка наркотиками, заставлять смотреть, как он кого-то насилует… Это очень тяжелая травма. С ребенком надо работать. В будущем на мальчика это может повлиять как угодно. Ребенок может закрыться, испытывать тревогу, страх, депрессию. А может и какие-то замашки отца впитать. Надо смотреть в динамике. Все зависит от того, насколько качественно ему будут оказывать помощь», — отметил эксперт.
От того, насколько быстро и профессионально будет оказана психологическая помощь мальчику, зависит, сможет ли он адаптироваться к нормальной жизни.
Кем была 19-летняя жертва маньяка Дарья.
Подруга 19-летней Даши Кристина в разговоре с aif.ru поделилась воспоминаниями о девушке.
Она рассказала, что во время последней встречи, которая состоялась около года назад, Даша выглядела счастливой и много смеялась. Девушка хорошо училась в школе, была активисткой и поступила на юридический факультет Российского университета кооперации, строя амбициозные планы на будущее.
«В последний раз я ее видела в прошлом году. Тогда, как мне показалось, все было хорошо, мы просто мельком увиделись. Она показалась мне такой же, как и в школе — веселой», — с грустью вспоминает Кристина.
Именно любовь к детям и врожденная коммуникабельность подтолкнули Дарью к решению подработать няней.
«Даша в целом очень коммуникативная была. Когда мы ещё учились, она с младшими классами всегда тепло взаимодействовала, ей бы подошла работа с детьми», — отметила ее подруга.
Жизнь перспективной студентки, которая «очень хорошо ладила с детьми», могла оборваться из-за человека, который, по словам эксперта, действовал «слишком безрассудно для маньяка».
Следствие продолжается, и впереди — суд и психолого-психиатрическая экспертиза, которая должна дать окончательный ответ на вопрос: кто он, Дмитрий Артамошин, — хладнокровный преступник или больной человек, нуждающийся в лечении?
Но это уже не вернет к жизни пропавших девушек и не сотрет травму из памяти ребенка, ставшего заложником чудовищного кошмара в тихом подмосковном СНТ.