Силы ПВО за неделю уничтожили 570 беспилотников ВСУ над территорией России

Силы противовоздушной обороны РФ за прошедшую неделю уничтожили 570 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией России.

Источник: Life.ru

Наибольшее количество беспилотников было сбито в ночь с 22 на 23 ноября — 75 штук. Приграничная Брянская область России за этот период 12 раз попала под удары украинских БПЛА.

Ранее в ночь на понедельник порядка десяти взрывов прозвучало в городе Кстово, расположенном в Нижегородской области. Расчёты ПВО отразили удар беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Как сообщают очевидцы, громкие взрывы начались около 3:20 по московскому времени.

