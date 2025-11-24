Силы ПВО за неделю уничтожили 570 беспилотников ВСУ над территорией России

Наибольшее количество беспилотников было сбито в ночь с 22 на 23 ноября — 75 штук. Приграничная Брянская область России за этот период 12 раз попала под удары украинских БПЛА.
Ранее в ночь на понедельник порядка десяти взрывов прозвучало в городе Кстово, расположенном в Нижегородской области. Расчёты ПВО отразили удар беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Как сообщают очевидцы, громкие взрывы начались около 3:20 по московскому времени.
