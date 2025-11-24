В Эфиопии впервые за 10 000 лет извергается вулкан

«Извержение вулкана Хайли-Губби началось около 8:30 утра по Гринвичу (UTC) в воскресенье, согласно сообщению Консультативного центра по вулканическому пеплу Тулузы (VAAC). Активность продолжалась до полудня, и пепел поднялся на высоту около 13,7 км», — передает издание Bnonews. Извержение вулкана на северо-востоке Эфиопии привело к выбросу большого облака пепла в сторону Йемена и Омана, отмечают специалисты. Это может представлять опасность как для местных жителей, так и для авиасообщения в целом. Согласно последнему сообщению о предупреждении выбросов вулканического пепла, извержение прекратилось.