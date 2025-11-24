Медведь набросился на группу детей и взрослого во время прогулки

По данным местных оперативных служб, нападение произошло в лесной зоне рядом со школой. Животное приблизилось к детям неожиданно. Учителя попытались заслонить учащихся, и основной удар принял на себя один из педагогов. Пострадавших эвакуировали с места происшествия на вертолёте.