Медведь набросился на группу детей и взрослого во время прогулки

Выяснились подробности инцидента в канадской провинции Британская Колумбия, где медведь гризли набросился на группу школьников во время прогулки недалеко от учебного заведения. Несколько детей и преподаватель получили тяжёлые ранения, передает CBC.
По данным местных оперативных служб, нападение произошло в лесной зоне рядом со школой. Животное приблизилось к детям неожиданно. Учителя попытались заслонить учащихся, и основной удар принял на себя один из педагогов. Пострадавших эвакуировали с места происшествия на вертолёте.
В критическом состоянии находятся двое человек, ещё двое получают лечение от серьёзных травм. Всего медицинская помощь потребовалась семи участникам группы. Родители подтверждают, что ранены как минимум три ребёнка.
Как медведь смог подойти так близко, пока не установлено. По данным властей, животное не обезврежено и продолжает оставаться в районе происшествия.
