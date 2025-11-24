Подозреваемого в краже ₽350 млн генерала Росгвардии освободили из-под ареста

Следствие установило, что в 2019—2020 годах Росгвардия заключила с одним из научно-исследовательских институтов три крупных контракта на создание специального программного обеспечения. Контроль за выполнением работ возлагался на Варенцова и Чепкасова. По версии следствия, в 2021—2023 годах они организовали приёмку и оплату программных продуктов, которые не соответствовали условиям государственных контрактов. Государству причинён ущерб более 350 миллионов рублей.