Подозреваемого в краже ₽350 млн генерала Росгвардии освободили из-под ареста

Московский гарнизонный военный суд изменил меру пресечения бывшему руководителю департамента цифрового развития Росгвардии, генерал-майору Михаилу Варенцову. Домашний арест заменён запретом отдельных действий из-за состояния здоровья обвиняемого.
По данным ведомств, решение позволит Варенцову покидать квартиру для получения необходимого лечения. Второй фигурант дела, бывший начальник главного центра информационных технологий Росгвардии полковник Николай Чепкасов, остаётся под домашним арестом. Меры пресечения обоим продлены до конца января.
Следствие установило, что в 2019—2020 годах Росгвардия заключила с одним из научно-исследовательских институтов три крупных контракта на создание специального программного обеспечения. Контроль за выполнением работ возлагался на Варенцова и Чепкасова. По версии следствия, в 2021—2023 годах они организовали приёмку и оплату программных продуктов, которые не соответствовали условиям государственных контрактов. Государству причинён ущерб более 350 миллионов рублей.
Офицеры проходят по делу о превышении должностных полномочий. Для обеспечения возможного взыскания суд наложил арест на их имущество.
