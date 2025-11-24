FT: Европа готовится, что США лишат Украины поддержки

Подготовка Европы к возможному снижению поддержки Украины со стороны США происходит на фоне разногласий между европейскими странами и Вашингтоном относительно плана Дональда Трампа по урегулированию конфликта. До этого Financial Times также писали, что сокращение поддержки Украины в целом входит в один из пунктов мирного плана, который ранее представили США. В ходе встречи в Женеве представители Киева также сообщили, что текущий проект мирного соглашения соответствует национальным интересам страны, сообщает телеканал «Царьград».