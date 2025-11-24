Ричмонд
FT: Европа готовится, что США лишат Украины поддержки

Европа активно готовится к возможному прекращению поддержки Украины со стороны США из-за Дональда Трампа. Об этом сообщает Financial Times.

Европа готовится к сокращению финансирования Украины со стороны США.

«Это сценарий, к которому мы, очевидно, готовимся», — заявил собеседник журналистов. Ранее в США уже прогнозировали вероятное снижение поддержки Киева со стороны Вашингтона, если Украина не пойдет на урегулирование конфликта.

Подготовка Европы к возможному снижению поддержки Украины со стороны США происходит на фоне разногласий между европейскими странами и Вашингтоном относительно плана Дональда Трампа по урегулированию конфликта. До этого Financial Times также писали, что сокращение поддержки Украины в целом входит в один из пунктов мирного плана, который ранее представили США. В ходе встречи в Женеве представители Киева также сообщили, что текущий проект мирного соглашения соответствует национальным интересам страны, сообщает телеканал «Царьград».

Обсуждение мирного плана также происходит на фоне коррупционного скандала на Украине. В Британии полагают, что президенту страны Владимиру Зеленскому не удастся избежать последствий, сообщает 360.RU.

