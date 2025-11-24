Раненая в голову женщина чудом выжила после нападения медведя в лесу

По данным местных служб, хищник набросился на 50-летнюю Рамэшвари Деви, когда она собирала в лесу траву для скота. Женщина получила серьёзные ранения головы и лица, однако смогла отбиться и укрыться на крутом склоне оврага. Из-за тяжёлого состояния она не смогла вернуться домой до наступления темноты и провела в лесу всю ночь, передает India TV News.