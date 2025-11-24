Силы ПВО за ночь сбили 93 украинских беспилотника над российскими регионами

Силы ПВО за ночь сбили 93 украинских беспилотника над несколькими российскими регионами. Об этом в понедельник, 24 ноября, сообщили в Министерстве обороны России.
— В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 93 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что большинство аппаратов — 45 — уничтожили над Белгородской областью. Еще девять дронов сбили над Краснодарским краем, семь — над Нижегородской областью и четыре — над Воронежской областью.
Кроме того, МО РФ рассказало в своем Telegram-канале о перехвате 20 беспилотников над акваторией Черного моря и восьми — над Азовским морем.
Ранее после падения сбитых дронов ВСУ на Шатурской ГРЭС загорелись трансформаторы. Пожар уже удалось локализовать.
За ночь 23 ноября силы ПВО ликвидировали 75 украинских БПЛА. Атаке подверглись Брянская, Воронежская, Смоленская области и другие регионы страны.
22 ноября в Курской области украинские военные атаковали подстанцию, из-за чего без электричества остались около трех тысяч человек.