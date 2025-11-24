Банда малолетних гопников избила женщину с детьми возле школы

Выяснились подробности резонансного инцидента в Чикаго (США), где группа детей напала на женщину и её малолетних сына и дочь. Нападение произошло возле здания начальной школы во время их возвращения домой.
По данным полиции, 33-летнюю женщину окружила группа учащихся, выкрикивавших оскорбления. Затем дети перешли к силе. Записи с камер наблюдения показывают, как нападавшие прижимают женщину к школьному забору, после чего волокут её и сына по земле, нанося удары.
Пострадавшая и её несовершеннолетний сын получили травмы и были доставлены в больницу. Жители района сообщают, что эта группа детей уже не впервые проявляет агрессию к прохожим. На следующий день у школы собрались протестующие, требующие реакции от администрации.
Представители местного полицейского совета заявили, что руководство учебного заведения должно отвечать за поведение учащихся и обеспечить безопасность на прилегающей территории.
