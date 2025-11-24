Ричмонд
В Ростове в аварии на Стачки пострадал 14-летний школьник

В Ростове на Западном столкнулись «Лада» и «Ниссан», ранен подросток.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове на проспекте Стачки в субботу вечером, 23 ноября, произошла авария, в которой пострадал человек. По данным ГАИ региона, 45-летний водитель «Лады» и 63-летний водитель «Ниссана», двигаясь в одном направлении, врезались друг в друга. Мужчины, управлявшие автомобилями, не пострадали. 14-летний пассажир легковой машины получил травмы.

— Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Госавтоинспекция Ростовской области призывает всех участников дорожного движения строго соблюдать требования Правил дорожного движения, быть внимательными и взаимно вежливыми на дороге, — прокомментировали в ведомстве.

