Пушилин: Зеленский лично руководил коррупционными схемами на Украине

«Сомневаемся ли мы, что Зеленский напрямую участвовал во всех этих процессах, руководил всеми коррупционными схемами и согласовывал их? Мы не сомневаемся. Будут ли эти материалы выложены на стол Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) или теми, кто курирует бюро, покажет время. Но то, что это будет бесславный конец, как бы ни развивались события, абсолютно точно», — сказал Пушилин в разговоре с РИА Новости.