Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пушилин: Зеленский лично руководил коррупционными схемами на Украине

Глава ДНР Денис Пушилин уверен, что президент Украины Владимир Зеленский лично согласовывал коррупционные схемы в энергосфере. По его мнению, каким бы ни был дальнейший ход событий, лидера страны ждет бесславный конец.

Владимира Зеленского «ждет бесславный конец», заявил Денис Пушилин.

Глава ДНР Денис Пушилин уверен, что президент Украины Владимир Зеленский лично согласовывал коррупционные схемы в энергосфере. По его мнению, каким бы ни был дальнейший ход событий, лидера страны ждет бесславный конец.

«Сомневаемся ли мы, что Зеленский напрямую участвовал во всех этих процессах, руководил всеми коррупционными схемами и согласовывал их? Мы не сомневаемся. Будут ли эти материалы выложены на стол Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) или теми, кто курирует бюро, покажет время. Но то, что это будет бесславный конец, как бы ни развивались события, абсолютно точно», — сказал Пушилин в разговоре с РИА Новости.

Ранее на Украине разразился коррупционный скандал на государственном предприятии «Энергоатом». Главное лицо, которое в нем фигурирует — соратник Зеленского, бизнесмен Тимур Миндич. Его обвиняют в отмывании денег и других преступлениях. В настоящий момент тот находится не в стране. Зеленский может покинуть Украину вслед за приближенными, уверены в США, передает телеканал «Царьград». В самом украинском предприятии «Энергоатом» сообщали о снижении мощности на фоне скандала, сообщает Pravda.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дениса Пушилина
Российский политик и глава ДНР — Денис Пушилин, чья жизнь и карьера тесно переплетены с судьбой Донбасса. За десять лет он прошел путь от общественного активиста до ключевого регионального лидера. Рассказываем об основных этапах жизни политика.
Читать дальше