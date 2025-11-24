Над Россией ночью уничтожили более 90 украинских беспилотников

Силы противовоздушной обороны России ночью сбили над территорией страны 93 украинских беспилотника самолетного типа, сообщило Минобороны РФ.
Больше всего, 45 БПЛА, перехватили в Белгородской области, еще 20 — над Черным морем, 9 — в Краснодарском крае, 8— над Азовским морем, 7 — в Нижегородской области и 4 — в Воронежской, уточнило министерство.
Накануне днем, за семь часов, средства ПВО РФ отразили атаки 40 украинских беспилотных летательных аппаратов — над акваторией Черного моря, Крымом и Белгородской областью.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше