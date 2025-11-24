В Минске легковушка с детьми загорелась после столкновения

В Минске легковушка загорелась после ДТП, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Жесткая авария произошла на улице Тимирязева в воскресенье, 23 ноября. Примерно в 19.30 35-летний водитель «Фольксвагена» не справился с управлением и выехал на встречную полосу.
На встречке произошло лобовое столкновение «Фольксвагена» с «Опелем». После ДТП «Фольксваген» выехал за пределы проезжей части, а «Опель» загорелся.
На месте работали сотрудники ГАИ и МЧС. Возгорание оперативно ликвидировали.
Водителя и малолетних детей дети в возрасте 3 и 4 года, которые ехали в «Опеле», после ДТП доставили в больницу для обследования.
Проводится проверка.
А еще в Минске водитель такси врезался в столб, потеряв сознание за рулем.