В Минске легковушка с детьми загорелась после столкновения

ГАИ: легковой Opel загорелся после столкновения с Volkswagen.

Источник: Комсомольская правда

В Минске легковушка загорелась после ДТП, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Жесткая авария произошла на улице Тимирязева в воскресенье, 23 ноября. Примерно в 19.30 35-летний водитель «Фольксвагена» не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

На встречке произошло лобовое столкновение «Фольксвагена» с «Опелем». После ДТП «Фольксваген» выехал за пределы проезжей части, а «Опель» загорелся.

На месте работали сотрудники ГАИ и МЧС. Возгорание оперативно ликвидировали.

Водителя и малолетних детей дети в возрасте 3 и 4 года, которые ехали в «Опеле», после ДТП доставили в больницу для обследования.

Проводится проверка.

А еще в Минске водитель такси врезался в столб, потеряв сознание за рулем.