Жители Ачинска предстанут перед судом за фиктивную регистрацию иностранцев

Двое жителей Ачинска предстали перед судом за организацию фиктивных прописок для иностранных граждан. Об этом сообщает прокуратура Красноярского края.
Как установило следствие, 39-летняя воспитательница детского сада весной 2025 года за 7 тысяч рублей оформила регистрацию для гражданки Казахстана, которая фактически не проживала по указанному адресу.
Ещё один 39-летний житель города, уроженец Таджикистана, летом того же года помог оформить фиктивную прописку своей подруге детства и её трем несовершеннолетним детям. Примечательно, что сотрудник МФЦ предупреждал его об уголовной ответственности, но мужчина проигнорировал это предупреждение.
Обоим фигурантам грозит до 5 лет лишения свободы по статьям о фиктивной регистрации иностранных граждан. Прокуратура уже утвердила обвинительные заключения по их делам.