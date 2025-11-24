Ричмонд
Жители Ачинска предстанут перед судом за фиктивную регистрацию иностранцев

Обоим фигурантам грозит до 5 лет лишения свободы.

Источник: Аргументы и факты

Двое жителей Ачинска предстали перед судом за организацию фиктивных прописок для иностранных граждан. Об этом сообщает прокуратура Красноярского края.

Как установило следствие, 39-летняя воспитательница детского сада весной 2025 года за 7 тысяч рублей оформила регистрацию для гражданки Казахстана, которая фактически не проживала по указанному адресу.

Ещё один 39-летний житель города, уроженец Таджикистана, летом того же года помог оформить фиктивную прописку своей подруге детства и её трем несовершеннолетним детям. Примечательно, что сотрудник МФЦ предупреждал его об уголовной ответственности, но мужчина проигнорировал это предупреждение.

Обоим фигурантам грозит до 5 лет лишения свободы по статьям о фиктивной регистрации иностранных граждан. Прокуратура уже утвердила обвинительные заключения по их делам.