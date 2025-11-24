Силы ПВО за ночь сбили 93 БПЛА ВСУ над четырьмя регионами и двумя морями

Основная атака пришлась на Белгородскую область, где уничтожили 45 БПЛА. Девять дронов сбили над Краснодарским краем, семь — над Нижегородской областью, четыре — над Воронежской областью. Ещё 28 летательных устройств ликвидировали над Чёрным и Азовским морями.
Всего за прошлую неделю силы ПВО уничтожили 570 беспилотников ВСУ над территорией России. Наибольшее количество беспилотников было сбито в ночь с 22 на 23 ноября — 75 штук.
