Силы ПВО за ночь сбили 93 БПЛА ВСУ над четырьмя регионами и двумя морями

Российские силы противовоздушной обороны ликвидировали 93 украинских беспилотника за прошедшую ночь. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Life.ru

Основная атака пришлась на Белгородскую область, где уничтожили 45 БПЛА. Девять дронов сбили над Краснодарским краем, семь — над Нижегородской областью, четыре — над Воронежской областью. Ещё 28 летательных устройств ликвидировали над Чёрным и Азовским морями.

Всего за прошлую неделю силы ПВО уничтожили 570 беспилотников ВСУ над территорией России. Наибольшее количество беспилотников было сбито в ночь с 22 на 23 ноября — 75 штук.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
