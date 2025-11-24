Shot: Москвичка с маленьким сыном таинственно исчезли в Турции

Так, 32-летняя Дарья Лучкина 17 октября заявила родным, что отправляется на корпоратив и берет с собой сына, объяснив это тем, что коллеги тоже придут с детьми. После этого оба перестали выходить на связь. Позже родственники узнали, что никакого мероприятия не планировалось: Лучкина и ребенок отправились в аэропорт Шереметьево и вылетели в Стамбул, ничего не сообщив родным и даже не взяв вещи. По сообщениям волонтеров, в Турции их встретил неизвестный мужчина на машине.