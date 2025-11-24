Shot: Москвичка с маленьким сыном таинственно исчезли в Турции

В Турции уже больше месяца разыскивают пропавшую москвичку и ее 10-летнего сына. Об этом родственники сообщили Shot. Женщина сказала семье, что едет на корпоратив, однако, как позже выяснили близкие, на самом деле улетела в Стамбул.
Так, 32-летняя Дарья Лучкина 17 октября заявила родным, что отправляется на корпоратив и берет с собой сына, объяснив это тем, что коллеги тоже придут с детьми. После этого оба перестали выходить на связь. Позже родственники узнали, что никакого мероприятия не планировалось: Лучкина и ребенок отправились в аэропорт Шереметьево и вылетели в Стамбул, ничего не сообщив родным и даже не взяв вещи. По сообщениям волонтеров, в Турции их встретил неизвестный мужчина на машине.
Родственники также рассказали, что в квартире, где проживала Лучкина, нашли новый планшет мальчика и телефоны пропавших. По их словам, в последние месяцы женщина стала более замкнутой. Отца ребенка в семье описывают как человека, с которым женщина почти не общалась.
Страница Дарьи Лучкиной в соцсетях была активна месяц назад. В полицию направлено заявление о пропаже женщины и ребенка, передает Telegram-канал.
Ранее из отеля в Анталье 31 октября пропала 41-летняя жительница Санкт-Петербурга Ирина Киселева. Уже 3 ноября ее 12-летний сын, вместе с которым она отправилась в Турцию, улетел обратно в Санкт-Петербург без нее. Позже правоохранители в Турции обнаружили на побережье Кемера тело женщины с сережками, которые принадлежат пропавшей.