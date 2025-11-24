Уфимская группа AY YOLA спела дуэтом с Алсу в Москве

Уфимский музыкальный коллектив AY YOLA выступил в Москве на одной из центральных концертных площадок вместе с известной певицей Алсу, которая имеет звание народной артистки как Башкирии, так и Татарстана. В рамках совместного выступления они представили классическое произведение башкирского фольклора «Ай, былбылым».
Как пояснили музыканты, эта песня выполняет роль своеобразного связующего моста между культурами. Ее глубокая мелодия, имеющая истоки в древнем эпосе «Урал-батыр», на протяжении многих поколений находит живой отклик у слушателей, став поистине народной и любимой как в Башкирии, так и в соседнем Татарстане.
