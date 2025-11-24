Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уфимская группа AY YOLA спела дуэтом с Алсу в Москве

Алсу и коллектив из Башкирии исполнили народную песню.

Источник: Комсомольская правда

Уфимский музыкальный коллектив AY YOLA выступил в Москве на одной из центральных концертных площадок вместе с известной певицей Алсу, которая имеет звание народной артистки как Башкирии, так и Татарстана. В рамках совместного выступления они представили классическое произведение башкирского фольклора «Ай, былбылым».

Как пояснили музыканты, эта песня выполняет роль своеобразного связующего моста между культурами. Ее глубокая мелодия, имеющая истоки в древнем эпосе «Урал-батыр», на протяжении многих поколений находит живой отклик у слушателей, став поистине народной и любимой как в Башкирии, так и в соседнем Татарстане.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.