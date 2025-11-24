Ричмонд
Средства ПВО защитили россиян от сотни беспилотников: карта атак БПЛА 24 ноября

Средства ПВО за прошедшую ночь, 24 ноября, уничтожили 93 украинских беспилотника. Несмотря на то, что серьезных сообщений об ударах дронов ВСУ не поступало, в ряде регионов ночью вводился режим опасности БПЛА.

В трех российских аэропортах действовали ограничения на полеты и вылеты самолетов.

Кроме того, из-за угрозы атаки беспилотников, несколько российских аэропортов были закрыты для полетов. Подробнее об атаках БПЛА по территориям РФ 24 ноября — в материале URA.RU.

Условные обозначения.

Сколько БПЛА сбито ночью 24 ноября.

Силы ПВО ликвидировали 93 дрона ВСУ за прошедшую ночь. Больше всего беспилотников уничтожено в небе над Белгородской областью — 45. Девять сбито в Краснодарском крае, семь в Нижегородском регионе, четыре в Воронежской области. Над акваторией Черного моря ликвидировано 20 БПЛА, еще восемь — над Азовским.

Воронежская область: повреждены 4 дома.

В Острогожском и Лискином районах зазвучала тревога из-за опасности непосредственного удара дронов ВСУ. Также по всей территории региона действовал режим опасности беспилотников. Ближе к утру все ограничения были сняты, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Он также рассказал, что пострадавших от удара беспилотников нет. Гусев в своем telegram-канале добавил, что пострадала лишь инфраструктура в одном из районов на севере области. Фрагменты сбитого БПЛА выбили стекла и повредили фасад четырех частных домов.

Липецкая область: красный уровень тревоги.

Прошедшей ночью в регионе объявлен красный уровень «Угрозы атаки беспилотников». Он был введен для Липецка, Липецкого, Грязинского, Усманского и Добровского муниципальных округов, а также Добринского и Хлевенского муниципальных районов. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава региона Игорь Артамонов.

Рано утром губернатор Липецкой области дал команду отбой. Однако в регионе сохранялся желтый уровень «Воздушной опасности». Спустя непродолжительное время и это ограничение было снято.

Ярославская область: беспилотная опасность.

Ранним утром на территории региона был объявлен режим опасности атаки БПЛА. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев призвал жителей соблюдать меры безопасности и дожидаться снятия ограничений.

«Учреждения региона работают в штатном режиме. Работа подразделений Министерства обороны и силовых ведомств по отражению атаки продолжается. Ждите отбоя сигнала “Беспилотная опасность”», — написал Евраев в своем telegram-канале.

Пензенская область: ограничения в работе интернета.

В Пензенской области ночью вводился режим беспилотной опасности, а также план «Ковер». Из-за чего действовали ограничения в работе мобильного интернета. Ранним утром глава региона Олег Мельниченко уведомил граждан о снятии всех ограничений.

Новороссийск: опасность БПЛА.

В Новороссийске действовал режим атаки беспилотников. Поздней ночью мэр города Андрей Кравченко рассказал, что сигнал отменен. Тем самым опасности для жителей Новороссийска и туристов нет.

Где не работают аэропорты.

В воздушных гаванях Пензы, Тамбова и Нижнего Новгорода вводились временные ограничения на прием и отправку самолетов. Это было сделано в целях безопасности пассажиров, сообщили в Росавиации. Однако к утру все три авиагавани заработали в штатном режиме.

