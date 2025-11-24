Средства ПВО защитили россиян от сотни беспилотников: карта атак БПЛА 24 ноября

Силы ПВО ликвидировали 93 дрона ВСУ за прошедшую ночь. Больше всего беспилотников уничтожено в небе над Белгородской областью — 45. Девять сбито в Краснодарском крае, семь в Нижегородском регионе, четыре в Воронежской области. Над акваторией Черного моря ликвидировано 20 БПЛА, еще восемь — над Азовским.