В Ростовской области за сутки произошли семь пожаров

В Ростовской области спасатели за сутки выезжали на 14 происшествий.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в минувшие сутки, 23 ноября, спасатели привлекались к тушению семи пожаров. Все возгорания носили техногенный характер. Также сотрудники экстренной службы выезжали для ликвидации последствий семи аварий.

— На происшествия выезжали 88 человек личного состава, в работе задействовали 22 спецмашины, — рассказали в региональном МЧС.

В ведомстве также отметили, что сегодня, 24 ноября, на Дону облачно с прояснениями, возможен туман, преимущественно без осадков.

