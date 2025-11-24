Ричмонд
Фанатевшая от Серкана Болата россиянка вместе с сыном загадочно исчезла в Турции

Стало известно о пропаже 32-летней жительницы России и её десятилетнего сына, которых семья разыскивает уже несколько дней.

Уточняется, что женщина покинула дом внезапно, на фоне увлечения турецкими сериалами. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По данным родственников, Дарья не была замужем, жила с родителями и работала бухгалтером. Конфликтов в семье не возникало.

Однако в последние месяцы она стала заметно замкнутее и почти всё свободное время проводила за просмотром местных телесериалов, особенно с участием популярного актёра Серкана Болата.

Родные сообщили о пропаже в полицию. Записи камер наблюдения показывают, что Дарья с ребёнком добрались до аэропорта Стамбула. После этого следы матери и сына обрываются.

