Лжекооператив, маскировавшийся под HALYK, выманил 6,8 млрд у казахстанцев

Известно, что организаторы предлагали гражданам вступать в кооператив HALYK QUATY, убеждая вносить паевые взносы для последующего приобретения жилья и автомобилей в рассрочку без процентов.
Продвигая свою деятельность через сайт halykquaty.kz и социальные сети, они создавали образ «народного кооператива», используя лозунг «Счастье в каждую семью!».
Как говорится в заявлении Агентства по финансовому мониторингу (АФМ), после привлечения к административной ответственности за незаконное использование товарного знака HALYK кооператив был переименован в ELL QUATY.
Уже после для привлечения новых вкладчиков руководство запускало различные маркетинговые акции, в том числе розыгрыш туристических путевок «Солнечная Турция».
«С целью легализации преступных доходов организатор зарегистрировал на свое имя ТОО QAZ INFO MARKET, на счета которого выводил средства вкладчиков под видом оплаты профессиональных, научных и технических услуг, которые фактически не оказывались».Пресс-служба АФМ РК.
В результате в пирамиду вовлечено свыше 1,5 тысячи вкладчиков, которые вложили 6,8 млрд тенге. А организатор помещен под стражу.
Расследование продолжается.
Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.