Лжекооператив, маскировавшийся под HALYK, выманил 6,8 млрд у казахстанцев

«С целью легализации преступных доходов организатор зарегистрировал на свое имя ТОО QAZ INFO MARKET, на счета которого выводил средства вкладчиков под видом оплаты профессиональных, научных и технических услуг, которые фактически не оказывались».Пресс-служба АФМ РК.