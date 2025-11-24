При взрывах в здании полиции в Пакистане погибли минимум три человека

Не менее трёх человек погибли в результате взрывов в здании федеральной полиции в пакистанском городе Пешавар, сообщает Reuters со ссылкой на местные правоохранительные органы.
По данным агентства, один из взрывов устроил смертник. На месте работают силы безопасности, территория оцеплена.
Местное издание Dawn уточняет, что в комплексе прогремели как минимум два взрыва. Подробности о пострадавших и характере повреждений уточняются.
Ранее сообщалось, что в Пакистане не менее 15 человек погибли при взрыве газа на заводе.