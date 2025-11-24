В Красноярске молодая пара провалилась под лед на озере Тихое (видео)

Все случилось на на минувших выходных, видео с места событий опубликовали в телеграм-канале Татышев-парка. На кадрах видно, как пара идет по тонкому льду озера, в какой-то момент лед под ногами молодых людей трескается и они вместе оказываются в холодной воде. Первым выбраться на поверхность удается парню, он тащит за собой девушку — после чудесного спасения пара стремится как можно скорее покинуть опасный участок и бежит к берегу.