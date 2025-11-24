Ричмонд
В Красноярске молодая пара провалилась под лед на озере Тихое (видео)

В Красноярске молодая пара чудом спаслась после того, как провалилась под лед на озере Тихое.

Все случилось на на минувших выходных, видео с места событий опубликовали в телеграм-канале Татышев-парка. На кадрах видно, как пара идет по тонкому льду озера, в какой-то момент лед под ногами молодых людей трескается и они вместе оказываются в холодной воде. Первым выбраться на поверхность удается парню, он тащит за собой девушку — после чудесного спасения пара стремится как можно скорее покинуть опасный участок и бежит к берегу.

В дирекции парка напоминают:

не выходите на лед сами и внимательно следите за детьми на прогулке; расскажите детям о правилах безопасности и порядке действий в экстренном случае; если вы стали свидетелем нарушения правил безопасности, сообщите в Информационный центр; в экстренной ситуации звоните в службу 112.

«Знаки, запрещающие выход на лед стоят не просто так — лед не выдерживает вес человека и гулять там опасно. Также вопреки распространенному мнению, в озерах отсутствует рыба и рыбачить там бессмысленно. Поэтому еще раз призываем к соблюдению правил безопасности», — добавили специалисты.

Напомним, ранее в Зеленогорске спасатели эвакуировали рыбака с тонкого льда реки Кан.