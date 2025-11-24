В результате атаки БПЛА в Воронежской области повреждены жилые дома

В результате ночной атаки беспилотных летательных аппаратов на Воронежскую области повреждены четыре частных жилых дома и один автомобиль.
Как сообщил губернатор региона Александр Гусев в своём Telegram-канале, разрушения затронули в основном остекление и фасады зданий, пострадавших нет.
Министерство обороны России сообщило о нейтрализации четырёх БПЛА дежурными средствами противовоздушной обороны над территорией области в течение ночи.
Ранее сообщалось, что над российскими регионами уничтожили 40 БПЛА.
