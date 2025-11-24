Обломки БПЛА повредили четыре дома и автомобиль в Воронежской области

Пострадали остекление и фасады зданий. Кроме того, в результате вражеской атаки повреждения получил автомобиль.
Ранее Life.ru сообщал, что российские силы противовоздушной обороны ликвидировали 93 украинских беспилотника за прошедшую ночь. Основная атака пришлась на Белгородскую область, где уничтожили 45 БПЛА.
