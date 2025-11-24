В Тайшете экс-главу района оштрафовали за халатность с бродячими собаками

Бывший глава Тайшетского района осужден за халатность при организации отлова безнадзорных животных. Как сообщили КП-Иркутск в СУ СКР и прокуратуре региона, в 2023—2024 годах подсудимый не обеспечил должную работу по отлову и содержанию бродячих собак, а также не решил вопрос с дополнительным финансированием этих мероприятий.
— Из-за бездействия должностного лица в районе резко возросла популяция агрессивных бездомных животных. За указанный период от нападений собак пострадали 58 человек, включая 30 детей, — прокомментировали в пресс-службе ведомств.
Суд признал бывшего главу виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что авария на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в Куйтунском районе унесла жизни четверых человек, среди которых трое маленьких девочек и 36-летний мужчина.