Бывшего полицейского в ЯНАО подозревают в растрате имущества МВД

В Лабытнанги (ЯНАО) бывший сотрудник полиции стал фигурантом уголовного дела по подозрению в растрате вверенного имущества МВД. Об этом сообщает окружной следком.

Экс-полицейского обвиняют в хищении чужого имущества.

«По версии следствия, в Лабытнанги бывший сотрудник полиции, используя свое служебное положение, незаконно растратил вверенное имущество путем его продажи постороннему лицу. И причинил материальный ущерб территориальному отделу МВД», — пишет telegram-канал окружного управления.

Ведется следствие. Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием своего служебного положения).