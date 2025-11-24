Суд 24 ноября рассмотрит дело Чекалиных о выводе из России 250 млн рублей

По версии следствия, в 2021—2022 годах Чекалины перевели 251,6 млн рублей, полученных с продажи фитнес-курса «Идеальное тело», на счет компании в ОАЭ. Операция была проведена без уведомления налоговых органов и оформлена по подложным документам как приобретение информационного продукта.