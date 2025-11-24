Четыре дома и автомобиль были повреждены в Воронежской области из-за атаки БПЛА

Атака украинских беспилотников привела к повреждению четырех частных домов и автомобиля. Об этом в понедельник, 24 ноября, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.
— В одном из районов на севере региона обломками повреждены четыре частных дома (в основном пострадало остекление и фасад). Также незначительно поврежден один автомобиль, — написал он.
Он пояснил, что минувшей ночью дежурные расчеты ПВО обнаружили и уничтожили четыре беспилотных аппарата над Воронежем и тремя районами региона.
Гусев отметил в своем Telegram-канале, что жертв и раненых нет, однако зафиксированы повреждения домовладений и транспорта.
Утром 24 ноября стало известно, что силы ПВО за ночь сбили 93 украинских беспилотника над несколькими российскими регионами. В Минобороны уточнили, что большинство аппаратов — 45 — уничтожили над Белгородской областью.
Ранее после падения сбитых дронов ВСУ на Шатурской ГРЭС загорелись трансформаторы. Пожар уже удалось локализовать.
22 ноября в Курской области украинские военные атаковали подстанцию, из-за чего без электричества остались около трех тысяч человек.