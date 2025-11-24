Под Ростовом на третьи сутки потушили возгорание на полигоне ТБО

В Каменске-Шахтинском Ростовской области несколько дней ушло на то, чтобы полностью ликвидировать возгорание на местном полигоне твердых бытовых отходов. Тление мусора на площади в 500 квадратных метров зафиксировали 20 ноября.
На месте проводились необходимые мероприятия. Ликвидация очагов тления велась методом пересыпки грунтом. Работали три самосвала вместимостью по 40 тонн каждый, погрузчик, гусеничный бульдозер, также был задействован пожарный расчет.
Как сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная в своем Telegram-канале, 23 ноября возгорание было полностью ликвидировано.
— Все очаги тления локализованы методом пересыпки грунтом. На данный момент новых возгораний не зафиксировано. Работа полигона возвращена в штатный режим, — сказала региональный министр.
