Судебные приставы спасли мужчину во время приступа в суде Екатеринбурга

Быстрые действия приставов помогли спасти мужчину в здании суда Екатеринбурга.

Источник: ГУФССП по Свердловской области

В Екатеринбурге судебные приставы помогли мужчине, которому внезапно стало плохо в здании суда. Инцидент произошел на первом этаже в здании районных судов на улице Малышева. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП п Свердловской области.

Сотрудники Николай Кузнецов и Максим Воробьев заметили происшествие по камерам наблюдения и немедленно подоспели на помощь. Мужчина был в судорожном припадке и при падении успел разбить голову.

Приставы грамотно оказали ему первую помощь: аккуратно повернули на бок, зафиксировали голову и убедились, что ничто не мешает свободному дыханию. Также они наложили повязку на рану. Важно, что они вовремя предотвратили потенциально опасное действие — одну из присутствующих женщин они отстранили, когда та попыталась вложить мужчине в рот ложку.

— Такие методы категорически недопустимы и могут навредить, — напоминают специалисты.

Профессиональные действия приставов не были случайными — они регулярно проходят обязательное обучение по оказанию первой помощи. После всех необходимых манипуляций они вызвали бригаду скорой помощи и не отходили от пострадавшего до ее приезда. Мужчину госпитализировали для дальнейшего лечения.