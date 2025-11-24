Судебные приставы спасли мужчину во время приступа в суде Екатеринбурга

В Екатеринбурге судебные приставы помогли мужчине, которому внезапно стало плохо в здании суда. Инцидент произошел на первом этаже в здании районных судов на улице Малышева. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП п Свердловской области.
Сотрудники Николай Кузнецов и Максим Воробьев заметили происшествие по камерам наблюдения и немедленно подоспели на помощь. Мужчина был в судорожном припадке и при падении успел разбить голову.
Приставы грамотно оказали ему первую помощь: аккуратно повернули на бок, зафиксировали голову и убедились, что ничто не мешает свободному дыханию. Также они наложили повязку на рану. Важно, что они вовремя предотвратили потенциально опасное действие — одну из присутствующих женщин они отстранили, когда та попыталась вложить мужчине в рот ложку.
— Такие методы категорически недопустимы и могут навредить, — напоминают специалисты.
Профессиональные действия приставов не были случайными — они регулярно проходят обязательное обучение по оказанию первой помощи. После всех необходимых манипуляций они вызвали бригаду скорой помощи и не отходили от пострадавшего до ее приезда. Мужчину госпитализировали для дальнейшего лечения.