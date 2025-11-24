Судебные приставы спасли мужчину во время приступа в суде Екатеринбурга

Приставы грамотно оказали ему первую помощь: аккуратно повернули на бок, зафиксировали голову и убедились, что ничто не мешает свободному дыханию. Также они наложили повязку на рану. Важно, что они вовремя предотвратили потенциально опасное действие — одну из присутствующих женщин они отстранили, когда та попыталась вложить мужчине в рот ложку.