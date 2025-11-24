В Салехарде задержали председателя рыболовецкой артели и нескольких бизнесменов

По данным отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по г. Салехарду, в схему были вовлечены руководитель артели и несколько бизнесменов, состоящих с ним в родственных связях. Они организовали хранение и продажу консервов без обязательной маркировки и информации о производителе. Реализация продукции велась на территории города через розничные точки.