Террористы устроили взрыв у штаб-квартиры полиции в пакистанском Пешаваре

В последнее время в Пакистане отмечается увеличение количества террористических актов, причем наиболее напряженная ситуация сложилась в провинциях Хайбер-Пахтунхва и Белуджистан. Эскалация насилия началась после того, как в ноябре 2022 года повстанческое подразделение «Талибана» объявило о прекращении действия соглашения о прекращении огня и заявило о намерении совершать нападения на сотрудников правоохранительных органов, полицию и силы безопасности.