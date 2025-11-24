Смертельная авария в Куйтунском районе унесла жизни трёх детей

Следствие установило, что водитель Toyota Vista двигался в сторону Братска, когда потерял управление, задел металлическое ограждение и выехал на встречную полосу. Там автомобиль столкнулся с грузовиком MAN. От полученных травм 36-летний мужчина и три его пассажирки — двухлетняя дочь, десятилетняя дочь и их десятилетняя знакомая — скончались до приезда врачей. Водитель большегруза не пострадал.