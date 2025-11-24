Смертельная авария в Куйтунском районе унесла жизни трёх детей

IrkutskMedia, 23 ноября. В Куйтунском районе сегодня на 1548-м км федеральной трассы Р-255 «Сибирь» произошло смертельное ДТП. При столкновении легкового автомобиля с грузовиком погибли водитель и три маленькие девочки. Проверку организовали прокуратура и следственные органы, расследование взято на контроль, сообщают пресс-службы прокуратуры Иркутской области, СУ СКР по региону и Госавтоинспекция Приангарья.
Следствие установило, что водитель Toyota Vista двигался в сторону Братска, когда потерял управление, задел металлическое ограждение и выехал на встречную полосу. Там автомобиль столкнулся с грузовиком MAN. От полученных травм 36-летний мужчина и три его пассажирки — двухлетняя дочь, десятилетняя дочь и их десятилетняя знакомая — скончались до приезда врачей. Водитель большегруза не пострадал.
На месте происшествия продолжает работать прокурор Куйтунского района Василий Сахаров, сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
По факту гибели четырёх человек возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, защиты прав несовершеннолетних.
Напомним, движение ограничено на 1538 км федеральной автодороги Р-255 «Сибирь» в Куйтунского района.