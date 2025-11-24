Ричмонд
Жильцов пятиэтажки в Челябинской области эвакуировали из-за пожара

В Магнитогорске из пятиэтажки на улице Октябрьской эвакуировали восемь человек из-за пожара. Об этом сообщили в пресс-центре ГУ МЧС по Челябинской области.

Источник: Pchela.News

О возгорании сообщили соседи. Огнеборцы проникли в квартиру и ликвидировали огонь на площади 15 квадратных метров.

— Из задымлённого подъезда в сопровождении специалистов чрезвычайного ведомства были эвакуированы восемь человек, в том числе два ребёнка, — сообщили в пресс-службе ведомства.

В результате пожара никто не пострадал. Причину инцидента установят специалисты отделения дознания.

Ранее мы рассказывали, что в Чебаркуле произошёл пожар в многоквартирном доме, который закончился гибелью двух человек. Возгорание случилось в квартире на четвёртом этаже, где горели вещи и мебель.