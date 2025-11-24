Жильцов пятиэтажки в Челябинской области эвакуировали из-за пожара

О возгорании сообщили соседи. Огнеборцы проникли в квартиру и ликвидировали огонь на площади 15 квадратных метров.
— Из задымлённого подъезда в сопровождении специалистов чрезвычайного ведомства были эвакуированы восемь человек, в том числе два ребёнка, — сообщили в пресс-службе ведомства.
В результате пожара никто не пострадал. Причину инцидента установят специалисты отделения дознания.
