Четыре тайника-закладки с наркотиками обнаружили у жителя Иркутского района

В момент подготовки одного из схронов, полицейские задержали 44-летнего ранее судимого мужчину, который сознался в содеянном. В дальнейшем правоохранительные органы обнаружили в лесополосе 4 тайника-закладки с синтетическими наркотиками. Также при обыске по месту жительства полицейские нашли сотрудники нашли и изъяли еще более 500 граммов аналогичного вещества, банковские карты, электрические весы, а также упаковочный материал.