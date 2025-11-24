Ричмонд
Четыре тайника-закладки с наркотиками обнаружили у жителя Иркутского района

По месту жительства изъято ещё более 500 граммов вещества.

Источник: ГУ МВД

IrkutskMedia, 24 ноября. В Иркутском районе полицейские задержали подозреваемого за хранение и распространение крупной партии наркотиков. Преступление было установлено во время проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

В момент подготовки одного из схронов, полицейские задержали 44-летнего ранее судимого мужчину, который сознался в содеянном. В дальнейшем правоохранительные органы обнаружили в лесополосе 4 тайника-закладки с синтетическими наркотиками. Также при обыске по месту жительства полицейские нашли сотрудники нашли и изъяли еще более 500 граммов аналогичного вещества, банковские карты, электрические весы, а также упаковочный материал.

На данный момент по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление), ч. 5 ст. 228.1. (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств). Фигурант заключен под стражу.

Напомним, Нижнеилимский районный суд вынес приговор против 55-летнего местного жителя за незаконную торговлю наркотиками. Мужчина осужден на 5 лет 6 месяцев лишения свобод в колонии общего режима.