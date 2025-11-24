Теплопушка загорелась в жилом доме в Казачинско-Ленском районе

После чего раздался хлопок и началось задымление. Мужчина эвакуировался из квартиры, предупредил соседей о пожаре и вызвал спасателей. На место прибыли пять человек личного состава МЧС и две автоцистерны, которым удалось ликвидировать возгорание на 9 кв. метрах.