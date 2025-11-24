Ричмонд
Теплопушка загорелась в жилом доме в Казачинско-Ленском районе

Пятеро пожарных и две автоцистерны ликвидировали огонь на 9 кв. метрах.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 24 ноября. Пожар произошел в трехквартирном доме в Ульканском городском поселении Казачинско-Ленского района. Инцидент случился накануне, 23 ноября, вечером. Как рассказал собственник, он подключил прибор к удлинителю, мощность которого была значительно меньше допустимой, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

После чего раздался хлопок и началось задымление. Мужчина эвакуировался из квартиры, предупредил соседей о пожаре и вызвал спасателей. На место прибыли пять человек личного состава МЧС и две автоцистерны, которым удалось ликвидировать возгорание на 9 кв. метрах.

Ранее агентство сообщало, что в Иркутском районе произошёл пожар в садоводстве «Статистик-2». Загорелись садовый дом и кровля гаража. На момент прибытия пожарных была угроза распространения пламени на соседние строения. По предварительным данным, причиной пожара стала аварийный режим работы электрокотла.