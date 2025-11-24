Ричмонд
Начало декабря в столице Башкирии будет не по-зимнему теплым

Первые дни зимы в Уфе порадуют теплой погодой.

Источник: Комсомольская правда

Первый зимний месяц в Уфе начнется с необычно теплой погоды. Согласно предварительным прогнозам метеорологов, в начале декабря столбики термометров будут показывать около нулевой отметки, с возможным незначительным похолоданием до минус одного градуса.

О существенных осадках в первую неделю зимы синоптики не сообщают. Небольшой снег вперемешку с дождем ожидается на следующей неделе, еще в ноябре. Температурный режим в последнюю неделю осени также сохранится преимущественно выше нулевой отметки.

