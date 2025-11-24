В Самаре пользователи стали получать чужие штрафы

В социальных сетях самарцы рассказали, что стали получать чужие штрафы на портале «Госуслуги». Горожане возмутились наличию транспортной задолженности.
Чаще всего штрафы приходят на ранее зарегистрированные автомобили. Причиной становятся оставленные данные на старый транспорт. Не все пользователи удаляют информацию о собственности после продажи, из-за чего система направляет штраф на предыдущего владельца.
Самарцам рекомендуют проверять актуальность информации в приложении, а также не забывать удалять устаревшие данные. Решать проблему нужно с обновления документов на портале. Если штраф останется, то стоит обратиться к сотрудникам правоохранительных органов.