Россиянка тайно улетела в Турцию с сыном и пропала

По данным журналистов, женщина еще 17 октября обманула родственников, сообщив, что отправляется на корпоратив с ребенком, а на самом деле улетела с ним в Стамбул. По словам родственников пропавшей, в последние месяцы Дарья стала замкнутой и неразговорчивой. Она не состояла в браке с отцом Максима и почти не общалась с ним.