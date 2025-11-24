Судебные приставы отправили домой нелегальных мигрантов в ЯНАО

«В ноябре 2025 года сотрудники отделения специального назначения УФССП России по Ямало-Ненецкому автономному округу осуществили выдворение в принудительном порядке двоих граждан Кыргызстана и одного гражданина Казахстана до пункта пропуска “Казанское”, находящегося на границе Тюменской области и Казахстана», — сообщается на сайте судебных приставов. В течение ноября Ямал и Россию принудительно покинули 14 иностранных граждан.