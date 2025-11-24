Девочку-подростка из Красноярского края осудили за дропперство

В Назарове завершили расследование дела подростка, которая стала частью дропперской схемы. Об этом рассказали в краевом МВД. В июне 2025 года 16-летняя девочка нашла в соцсетях предложение об удаленной работе. Перейдя по ссылке она попала в мессенджер, где с ней связался неизвестный, который предложил подработку. Ей требовалось предоставить свои банковские данные и стать посредником в переводе средств с одного счета на другой.