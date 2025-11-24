Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Девочку-подростка из Красноярского края осудили за дропперство

В крае вынесли приговор фигурантке уголовного дела о дропперстве.

Источник: Комсомольская правда

В Назарове завершили расследование дела подростка, которая стала частью дропперской схемы. Об этом рассказали в краевом МВД. В июне 2025 года 16-летняя девочка нашла в соцсетях предложение об удаленной работе. Перейдя по ссылке она попала в мессенджер, где с ней связался неизвестный, который предложил подработку. Ей требовалось предоставить свои банковские данные и стать посредником в переводе средств с одного счета на другой.

За несколько дней девочка совершила более 40 операций на сумму почти 237 тысяч рублей. За работу ей заплатили 1686 рублей и 85 копеек. Вскоре все вскрылось и на девушку завели дело. 24 ноября Назаровский суд признал ее виновной в неправомерном обороте средств платежей. Ей назначили принудительные меры воспитательного воздействия.