В Индонезии из-за активности вулкана Семеру эвакуировали сотни людей

Напомним, в июле вулкан Левотоби Лаки Лаки в Индонезии выбросил столб пепла на высоту в 18 км. Также из него вырвались огромные газовые облака. В связи с извержением был объявлен самый высокий уровень тревоги. Сразу после случившегося власти запретили приближаться к исполину на расстояние ближе 7 км.