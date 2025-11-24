В Индонезии из-за активности вулкана Семеру эвакуировали сотни людей

Сотни людей в индонезийской провинции Восточная Ява были эвакуированы в связи с усилением активности вулкана Семеру, сообщил портал Jakarta Globe со ссылкой на Национальное агентство Индонезии по смягчению последствий стихийных бедствий (BNPB).
19 ноября на исполине произошло извержение. Вулкан выбросил столб пепла на высоту 2 км. В результате этого пострадали три человека и получили повреждения общественные объекты и 21 жилой дом. Также был нанесён урон сельскохозяйственным угодьям.
Правительство округа Лумаджанг ввело до 26 ноября 2025 года режим чрезвычайного положения. Власти организовали в зданиях местных школ пункты временного размещения, в которых приняли более 500 жителей трёх деревень.
Также в пострадавшие районы для помощи были направлены 650 военнослужащих ВС Индонезии.
Напомним, в июле вулкан Левотоби Лаки Лаки в Индонезии выбросил столб пепла на высоту в 18 км. Также из него вырвались огромные газовые облака. В связи с извержением был объявлен самый высокий уровень тревоги. Сразу после случившегося власти запретили приближаться к исполину на расстояние ближе 7 км.