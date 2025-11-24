Ричмонд
Террористы-смертники устроили взрыв у штаб-квартиры полиции в Пакистане

Стало известно о взрыве в штаб-квартире федеральной полиции Пакистана.

Стало известно о взрыве в штаб-квартире федеральной полиции Пакистана. Инцидент произошёл в понедельник утром в густонаселённом районе Пешавара и привёл к гибели как минимум трёх человек.

По данным местных силовых ведомств, здание было атаковано двумя смертниками. Первый привёл взрывное устройство в действие у главного входа в комплекс, второй сумел проникнуть внутрь территории. Район оцеплен армейскими и полицейскими подразделениями, спецслужбы проверяют информацию о возможном присутствии террористов в здании.

Комплекс расположен рядом с военным городком, что повышает угрозу для окружающих кварталов. Силовики продолжают уточнять характер разрушений и число пострадавших.

Ранее в Нью-Дели также произошёл взрыв: вечером 10 ноября на перекрёстке недалеко от Красного форта сработало взрывное устройство, погибли 13 человек.

