Террористы-смертники устроили взрыв у штаб-квартиры полиции в Пакистане

По данным местных силовых ведомств, здание было атаковано двумя смертниками. Первый привёл взрывное устройство в действие у главного входа в комплекс, второй сумел проникнуть внутрь территории. Район оцеплен армейскими и полицейскими подразделениями, спецслужбы проверяют информацию о возможном присутствии террористов в здании.