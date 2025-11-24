В Сочи женщина упала с крутого обрыва и выжила

В поселке Дагомыс Сочи в воскресенье, 23 ноября, 48-летняя женщина едва не погибла, упав с крутого обрыва. Инцидент произошел во время отдыха в районе бывшего ресторана «Огни Сочи». Женщина отдыхала с друзьями, но оступилась и полетела вниз.