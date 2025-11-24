Суд отменил арест генералу Росгвардии Варенцову по делу об ущербе в 350 млн руб

Московский гарнизонный военный суд смягчил меру пресечения экс-главе департамента цифрового развития и защиты информации Росгвардии генерал-майору Михаилу Варенцову, заменив домашний арест на запрет определенных действий. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Решение связано с состоянием здоровья подсудимого. Источник агентства сообщает, что данная мера поможет Варенцову «беспрепятственно покидать пределы своей квартиры для получения необходимого лечения».
При этом экс-начальник ФГКУ «Главный центр информационных технологий Росгвардии» полковник Николай Чепкасов останется под домашним арестом. Меры пресечения для обоих обвиняемых продлены до 31 января 2026 года.
Напомним, в 2019—2020 годах Росгвардия заключила несколько крупных контрактов с НИИ «Восход» на разработку специализированного программного обеспечения. За контроль исполнения этих контрактов отвечали Варенцов и Чепкасов.
По версии следствия, в 2021—2023 годах обвиняемые злоупотребили должностным положением, организовав приемку и оплату программного обеспечения, не соответствовавшего требованиям. Ущерб оценивается более чем в 350 млн рублей.
Варенцов и Чепкасов обвиняются в превышении должностных полномочий. Суд по запросу следствия наложил арест на имущество обвиняемых для обеспечения возможных штрафов.