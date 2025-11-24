В Перми отменили и перенесли четыре международных рейса

Информация о проблемах в расписании появилась на сайте аэровокзала Большое Савино 24 ноября. Сразу два международных рейса — из Перми в Ташкент (Узбекистан) и обратно — были отменены. Речь идёт о самолёте RT 705, который должен был вылететь в соседнюю республику в 13:45 по пермскому времени, а также о борте RT 706, который должен был прибыть в Перми в 21:30.