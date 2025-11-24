В Башкирии при пожаре в жилом доме погиб 47-летний мужчина

В селе Старосубхангулово Бурзянского района Башкирии произошел пожар в деревянном жилом доме на улице Салавата. Сотрудники МЧС по Башкирии оперативно прибыли на место происшествия и немедленно приступили к тушению огня.
В процессе ликвидации огня спасатели обнаружили тело 47-летнего мужчины без признаков жизни. К настоящему моменту огонь полностью потушен.
Для установления причин трагедии на месте работает дознаватель МЧС.
